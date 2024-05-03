Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 11:43
İdareci Atama Mülakatları

2024 yılı ilk defa idareci atama kapsamında yapılacak olan mülakatta nasıl davranmalıyız? Sınav ile aynı puan veriliyor diye bir kural varmış aradım bulamadım yazılı olarak nerde yazıyor? Bir de şube müdürlüğü atamalarında duyumlara göre sınavı 90 olana 60 mülakat puanı verilmiş aynısı idareci atamalarında da olur mu?


metaverse
Memur
03 Mayıs 2024 11:44

puanım 83 ama sendikam falan yok bu arada.

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