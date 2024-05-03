Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 12:25
Öğretmenliğe başlamadan önce askerlik yaptım hizmet puanı alır mıyım

arkadaşlar merhaba 2016 yılında göreve başladım göreve başlamadan önce askerlik yaptım 6 ay hizmet puanı veriliyor mu alan arkadaşlar oldu mu


Mustafax5908
Aday Memur
03 Mayıs 2024 14:51

Evt,


Mustafax5908
Aday Memur
03 Mayıs 2024 14:53

Askerlik yaptığın yerde verilen hizmet puanının yarısını alırsın

Toplam 2 mesaj

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