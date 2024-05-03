Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mayıs 2024 12:31
Mayıs ayı enflasyon tahmini....

Bakan Mehmet Şimşek Mayıs'ta enflasyon zirve yapacak dedi.Beklenti %74 bu doğrultuda doğalgaz da enflasyona yansıyacak Mayıs'ta %4 gelir mi acaba? Çünkü geçene sene aynı ay 0.04 çıkmıştı.


Selman Mirhan
Memur
03 Mayıs 2024 12:36

Mayısta yıllık enflasyonun yüzde 74'e yakın çıkması bekleniyor. Bundan dolayı mayıs enflasyonu 3,5 ile 4 arası gelecektir.


M Can
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 13:18

Bu ay minimum 4 civarı çıkması beklenirken 3.18 açıkladılar.. Mayıs ayı da yüksek bekleniyor ama gerçek rakamdan ziyade kendi belirledikleri rakamı açıklayacaklardır. Olması gereken Nisan ayı gibi en az 4-4.5 ama bunlar en falza 3-3.5 arası açıklarlar bence...


mihendis1234
Aday Memur
03 Mayıs 2024 13:29

mayıs ayında yüksek beklenmesinin sebebi zaten 2023 mayıs ayında 0.04 gelmesidir.....yıllık enflasyonda 2023 mayıs ayını çıkarıp 2024 mayıs ayı ekleneceğinden yıllık enflasyonun en üst düzeylerde olacağı aşikardır....aynı sebelede temmuzda dip yapacak dediler çünkü 2023 temmuz ve ağustosta 9 üstü gelmişti.. buda demek oluyorki yıllık enflasyonun düşme hızı ivmelenecektir.....


TakaNuri
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 13:47

Mayıs ayında yıllık enflasyon 73 74 arası bekleniyor. Yıllık enflasyonun o civarda çıkması için mayısta 3,60 3,70 gibi bir enflasyon gelecek.


tegmen-kayzer
Şef
03 Mayıs 2024 13:51

Mayısta hiçbir ürünün fiyatı artmasa bile enflasyon 1,7 ile 2 arasında çıkacaktır. Çünkü doğalgaz artık sepete giriyor. Mayıs ayında yüksek çıkacak demelerinin sebebi bu zaten. En az 4 gelir mayısta.


hagiyatmaz
Şef
03 Mayıs 2024 14:40

yanlış mb 0.5 etki yapıyor diye raporunda yazmış hadi 1 puan olsun.

tegmen-kayzer, 1 saat önce

Mayısta hiçbir ürünün fiyatı artmasa bile enflasyon 1,7 ile 2 arasında çıkacaktır. Çünkü doğalgaz artık sepete giriyor. Mayıs ayında yüksek çıkacak demelerinin sebebi bu zaten. En az 4 gelir mayısta.

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