Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mayıs 2024 14:07
Öğretmenlik meslek kanunu ne zaman yayınlanacak?

Bakan bey önümüzdeki birkaç gün dedi aradan bir hafta geçti bu birkaç gün ne zaman acaba.Bakan bey yarın sabah Diyarabakir da öğretmenler odası buluşması yapacak bir şey çıkacak mı acaba ?

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