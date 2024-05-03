Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


03 Mayıs 2024 14:55
EKPSS ile atanıp göreve başlayan var mı??

KARAYOLLARINA MÜHENDİS OLARAK ATANDIM LAKİN HALEN GÖREVE BAŞLAMADIM. HER ARADIĞIMDA BEKLEYİN DİYORLAR, BU SENE ATANIP GÖREVİNE BAŞLAYAN VARMI? BAŞLADIĞINIZ YADA BAŞLAYAMADIĞINIZ KURUMUDA BELİRTİRSENİZ SEVİNİRİM.


hmz3459
03 Mayıs 2024 20:58
bende DSİ ye mühendis olarak atandım ama hala bekliyoruz. aynı sekilde her aradığımda bekleyin diyorlar. yasal süreç bitmedi mi hala. sağlık bakanlığı bizden sonra alım açtı ve başlattı bile 10 15 günde.

birdamlagozyasi
Aday Memur
03 Mayıs 2024 21:01

Sağlık bakanlığına EKPSS ile atandım, 15 gün oldu göreve başlayalı.


hmz3459
03 Mayıs 2024 21:05
hayırlı olsun sağlık bakanlığı en hızlısı o zaman
birdamlagozyasi, 6 saat önce

Sağlık bakanlığına EKPSS ile atandım, 15 gün oldu göreve başlayalı.

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