EKPSS ile atanıp göreve başlayan var mı??

bende DSİ ye mühendis olarak atandım ama hala bekliyoruz. aynı sekilde her aradığımda bekleyin diyorlar. yasal süreç bitmedi mi hala. sağlık bakanlığı bizden sonra alım açtı ve başlattı bile 10 15 günde.

bende DSİ ye mühendis olarak atandım ama hala bekliyoruz. aynı sekilde her aradığımda bekleyin diyorlar. yasal süreç bitmedi mi hala. sağlık bakanlığı bizden sonra alım açtı ve başlattı bile 10 15 günde.