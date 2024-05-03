Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


03 Mayıs 2024 14:55
EKPSS İLE ATANIP GÖREVE BAŞLAYAN VARMI??

KARAYOLLARINA MÜHENDİS OLARAK ATANDIM LAKİN HALEN GÖREVE BAŞLAMADIM. HER ARADIĞIMDA BEKLEYİN DİYORLAR, BU SENE ATANIP GÖREVİNE BAŞLAYAN VARMI? BAŞLADIĞINIZ YADA BAŞLAYAMADIĞINIZ KURUMUDA BELİRTİRSENİZ SEVİNİRİM.

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