Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Mayıs 2024 15:48
Uçak teknisyenleri staji

Merhaba oğluma lise stajı için soruyorum. Uçak motor gövde bakım için staj başvurusu yapabiliyorsunuz, ne zaman ve basılı basvuru yapabiliriz, teşekkürler

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