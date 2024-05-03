Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


03 Mayıs 2024 15:56
Kaygısız bir yaşam

Elbette böyle bir şey hem olanaksız hem de zararlı. Kaygı ve korku yaşam kurtarmak için geliştirilmiş en temel duygularımızdandır. Ancak bu demek değil ki onlarla başa çıkamayız...

https://panikataksite.wordpress.com/2022/08/02/kaygisiz-bir-yasam-icin-olmazsa-olmazlar/

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