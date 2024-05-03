Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Mayıs 2024 15:57
Değiştiğini sandığımız hayatlarımız

Saatler günleri günler haftaları haftalar ayları aylar yılları delice kovalarken bir şeyler değişti sanariz. Halbuki değişen tek şeyin küçüklükten büyüklüğe geçme olduğunu anladigimiz an beynimizden vurulmuşa döneriz. Sık sık şikayet ettiğimiz konularin dahi aslında değişmemesi insan ömrü boyunca boşluk içinde yaşayıp bir boslugu tamamlamasindandir. Değişim ruhtadir bunu fark etmek ise epey bir mesai harcamayi gerektirir.

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