Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Mayıs 2024 16:09
Hayattaki pişmanlıklar

Konuşulanlar mi? Konusulmayanlar mi daha çok pişman eder insanı . Bana kalırsa konusulmayanlar daha acı daha incitici ama herkes konusulani zehir sanır halbuki değil öyle söylenmemiş sözün keskinliği hiç bir sözde yoktur ve söylenmemiş acısı hep keskedir

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