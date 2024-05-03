Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Mayıs 2024 16:19
Erkek ne ister?

Bunun pek çok cevabının verildiği sayfalar dolusu makaleler yazmış olanlar var. Ama hepsi çöp bence erkek sadece ama sadece cinsellik ister onun dışında kalan herşey fasa fisodur aslında


rahmib0g
03 Mayıs 2024 17:26
yanılmak ister misin

Kışgunesi
03 Mayıs 2024 17:58

Sanmıyorum yanilacagimi

rahmib0g, 2 saat önce
yanılmak ister misin

rahmib0g
03 Mayıs 2024 18:01
denemeye ne dersin

Kışgunesi
03 Mayıs 2024 18:02

Şekerim boşa kürek çekmek zaman kaybı dışında bişey kazandirmaz

rahmib0g, 1 saat önce
denemeye ne dersin

rahmib0g
03 Mayıs 2024 18:03
sekerin miyim gercekten? istemeye de gelirsin artik

Kışgunesi
03 Mayıs 2024 18:07

Hemen abart

rahmib0g, 1 saat önce
sekerin miyim gercekten? istemeye de gelirsin artik

rahmib0g
03 Mayıs 2024 18:08
erkekler oyledir

Kışgunesi
03 Mayıs 2024 18:11

Cidden oyleymissiniz

rahmib0g, 1 saat önce
erkekler oyledir

rahmib0g
03 Mayıs 2024 18:15
kac yasindasin kirmizi biberim

Kışgunesi
03 Mayıs 2024 18:17

Sen bana mı yürüyorsun

rahmib0g, 1 saat önce
kac yasindasin kirmizi biberim

rahmib0g
03 Mayıs 2024 18:20
var niyetim, sen yerinde kal yeterli
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