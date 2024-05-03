Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mayıs 2024 16:23
Havuz Tayininde Bol Bol İdari Yargı Yazın

Adliyelerdeki iş yükünden veya çalışma ortamı olumsuzluklarından şikayetçi olan tüm personel arkadaşlar, ünvanınız ne olursa olsun İdari Yargıya tayin isteyin, 8 sene önce idari yargıya geçtim, öncesinde ise 11 yıl adli yargı geçmişim var, idari yargıya geçtiğiniz zaman memur olduğunuzu anlarsınız, öncesinde ameleymişiz dersiniz, insana saygı, emeğe saygı, efendilik, iş düzeni, iyi anlamda ne ararsanız idari yargıda mevcut. Elbette İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde işlerde yoğunluk olabilir ama yine de adli yargı gibi değildir. Bu hafta yeni idare ve vergi mahkemeleri de kuruldu, tayinim çıkmaz demeyin, böyle diyenlerin çoğunun tayini çıktı ve aynı şehirde bile geçtiler idari yargıya. Komisyonlar farklı olduğu için aynı şehirde bile olsanız geçebiliyorsunuz, alternaif olarak BAM da yazabilirsiniz, BİM ve BAM'ı kesinlikle ilk sıralara yazın kurtulun adliyelerden


katipbey35
03 Mayıs 2024 16:53

Taa ki geçen sene idare mahkemesine geçiş yapana kadar aynı şeyi düşünüyordum arkadaşla..Adli yargıda 13 yıl çalışmış ve son 1 yıldır idari yargıda çalışan birisi olarak söylüyorum, hiç sanıldığı gibi rahat edeceğiniz yer değil..İş listesinden (günlük 150 civarı) aldığınız evrakları mubasire veremiyorsunuz, kendiniz dosyaları bulup kendiniz takıyorsunuz, postaya bile yardım etmiyor mübaşirler, resmen 6 yıl boyunca havuz dönemlerinde idari yargıya geçmeye, mübaşirlik yapmak için uğraşmaşım..Anlayacağınız idari yargıyı sadece Mübaşir arkadaşlara tavsiye ediyorum, hiç bişi yapmiyorlar neredeyse..Ama katip arkadaslara asla tavsiye etmiyorum.(Bölge idare mahkemesini ayrı tutuyorum orada evrak gelmiyor)

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