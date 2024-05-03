Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 16:28
Çalıştığım yerden değilde ikamet ettiğim yerden rapor almak için napabilirim?

Abiler kolay gelsin çalıştığım il ile ikamet ettiğim iller farklı.bi kurs konusu var gitmeye mecbur kiliyolar öncesinde bana yıllık izin verin ikametimin olduğu yerden rapor alayım dedim izin vermem diyorlar şimdi.ikametimin olduğu yerden rapor almam için çalıştığım ilden sevk mi yaptırmam lazım ve onu nasıl oluyor bilgisi olan varmi? Yada usuller çerçevesinde napmam lazım yardımcı olabilecek varmi


ey.imikis
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:35

Usuller çerçevesinde önce hasta olman lazım


rdlsrld
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:43

Allah razı olsun beyin bedava

ey.imikis, 2 saat önce

Usuller çerçevesinde önce hasta olman lazım


ey.imikis
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:49

Senin beynin kiralık herhalde. Usulsüz rapor almanın yollarını soran bu angut emniyet teşkilatı mensubu değildir. Kendisi polisi usulsüz göstermek isteyen bir Yorgo'dur.

rdlsrld, 2 saat önce

Allah razı olsun beyin bedava


rdlsrld
Aday Memur
03 Mayıs 2024 18:20

Ulan denyo delirtme insanı orda usulsüz rapor almayi kastetmedim usulüne uygun napmam gerekir dedim


altıntaşli
Şef
03 Mayıs 2024 19:12

Acilden alman gerekli diye biliyorum ama sen yinede personeline sor

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