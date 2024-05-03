Proje Okullarına Öğretmen Alımı

bende anlamadım. burdan gitmiş bir arkadaşa danıştım da (aynı okul açıldığı için) bana dedi ki hocam bir müdür ile görüşün. Buda anlaşıldığı kadarı ile eski sistemin devam ettiği.

ya ama öyleyse de çok tuhaf değil mi pzt akşamında sistem kapanacak ve gel sen 3-4 okul müdürü ile bir görüşme yap.

ihtimaldir ki kendini bu eski sistemde beğendirmeye çalışanlar vardır, artık saçına göre mi kılık kıyafetine göre mi çok naçiz ve müstakbel eski müdürün hakkımızda yapacağı nadide degerlendirme - yönlendirmelerine göre mi alacaklar anlamadım çünkü anlaşılmıyor.