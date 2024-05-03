Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 16:34
Proje Okullarına Öğretmen Alımı

Merhabalar hocalarım. Proje okulu için başvurumu yaptım. Yalnız birden fazla başvuru olması durumunda neye göre seçeceklerini bilmiyorum. Eskiden bu tarz okullar için sınav vardı sınav kaldırıldı. Mülakat var mı peki? Ya da hizmet puanı üstünlüğü? Alımlar neye göre yapılacak? Bilgisi olan hocam yardımcı olabilir mi?


aydın.
Aday Memur
03 Mayıs 2024 16:35

Sadece kendi iliniz mi açıldı? yoksa il dışı tercihi yapabildiniz mi?


kültür mantarı**
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 17:18

Bulunduğum il açıldı, ilçeleri ile beraber.

aydın., 3 saat önce

Sadece kendi iliniz mi açıldı? yoksa il dışı tercihi yapabildiniz mi?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 18:50

"Referansın" derecesine göre seçilecek.


kimuni
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 19:15

bende anlamadım. burdan gitmiş bir arkadaşa danıştım da (aynı okul açıldığı için) bana dedi ki hocam bir müdür ile görüşün. Buda anlaşıldığı kadarı ile eski sistemin devam ettiği.

ya ama öyleyse de çok tuhaf değil mi pzt akşamında sistem kapanacak ve gel sen 3-4 okul müdürü ile bir görüşme yap.

ihtimaldir ki kendini bu eski sistemde beğendirmeye çalışanlar vardır, artık saçına göre mi kılık kıyafetine göre mi çok naçiz ve müstakbel eski müdürün hakkımızda yapacağı nadide degerlendirme - yönlendirmelerine göre mi alacaklar anlamadım çünkü anlaşılmıyor.

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