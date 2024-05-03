Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


03 Mayıs 2024 16:45
Memurlar nette tanışma kuralları

Böyle bir başlık şart bence tanisilirken isim egitim durumu taş en fazla sorulur bir insanın boy kilosunu ya da ne giydiğini sormak tanışmak değil taciz etmektir bilin isterim


rahmib0g
03 Mayıs 2024 17:26
yooo niye taciz olsun

Kışgunesi
03 Mayıs 2024 18:01

Aynı lugati kullanmıyoruz sanirim

rahmib0g, 2 saat önce
yooo niye taciz olsun
Toplam 2 mesaj

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