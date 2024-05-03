Raporun hakem hastaneye gönderilmesi

Okuldaki diğer öğretmenlerden rapor alanları da hakem heyetine gönderiyor mu? Eğer göndermiyorsa, sadece sizi gönderiyorsa ve siz bunu belgelendirirseniz şikayet etmeniz halinde amirlerin astlarına eşit davranma ilkesine aykırı hareket ettiğinden ceza alır, ayrıca savcılığa eşit davranmadığı yönünde suç duyurusunda bulunursanız mutlaka sonuç alırsınız

Herkese aynı şeyi yapıyorsa diğer öğretmen arkadaşlarla beraber şikayet edebilirsiniz ve sonuç alırsınız

Korkmak gibi bir sebeple şikayet etmezseniz, hakem heyetine gönderilmeye devam edersiniz, ayrıca size onun tarafından başka haksızlıklar da yapılmaya devam edilebilir