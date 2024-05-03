Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 16:56
Raporun hakem hastaneye gönderilmesi

Arkadaşlar geçen yılda raporum hakem hastaneye sevk edilmişti ve hakem hastane raporumu onaylamıştı. bu seferde 3 günlük raporum hakem hastaneye sevk edildi. Müdürü şikayet etmek istiyorum benimle uğraşıyor bu şikayeti cimer üzerinden yapsam bir sonuç elde eder miyim?


Dekemi
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:09

Okuldaki diğer öğretmenlerden rapor alanları da hakem heyetine gönderiyor mu? Eğer göndermiyorsa, sadece sizi gönderiyorsa ve siz bunu belgelendirirseniz şikayet etmeniz halinde amirlerin astlarına eşit davranma ilkesine aykırı hareket ettiğinden ceza alır, ayrıca savcılığa eşit davranmadığı yönünde suç duyurusunda bulunursanız mutlaka sonuç alırsınız

Herkese aynı şeyi yapıyorsa diğer öğretmen arkadaşlarla beraber şikayet edebilirsiniz ve sonuç alırsınız

Korkmak gibi bir sebeple şikayet etmezseniz, hakem heyetine gönderilmeye devam edersiniz, ayrıca size onun tarafından başka haksızlıklar da yapılmaya devam edilebilir


Memure hanimm
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:39

Hocam memur ve öğretmen arkadaşların hiç birini göndermedi sadece hizmetli bir arkadaşı gönderdi. Memurlar arasında benim dışımda giden yok ve ben ikinci kez gönderiliyorum. Birde Şikayeti cimer üzerinden yapsam etkili olur mu?

Dekemi, 2 saat önce

Okuldaki diğer öğretmenlerden rapor alanları da hakem heyetine gönderiyor mu? Eğer göndermiyorsa, sadece sizi gönderiyorsa ve siz bunu belgelendirirseniz şikayet etmeniz halinde amirlerin astlarına eşit davranma ilkesine aykırı hareket ettiğinden ceza alır, ayrıca savcılığa eşit davranmadığı yönünde suç duyurusunda bulunursanız mutlaka sonuç alırsınız

Herkese aynı şeyi yapıyorsa diğer öğretmen arkadaşlarla beraber şikayet edebilirsiniz ve sonuç alırsınız

Korkmak gibi bir sebeple şikayet etmezseniz, hakem heyetine gönderilmeye devam edersiniz, ayrıca size onun tarafından başka haksızlıklar da yapılmaya devam edilebilir


tavuknugget
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:45

öğretmenler rapor işini çok kullanıyor. amirinizi tebrik ediyorum


Memure hanimm
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:49

Niye tebrik ediyorsun bir arkadaş 6 aydır tek hekim ve heyet olmak üzere sürekli raporlu ama o tebrik ettiğin amir onu göndermiyor

tavuknugget, 2 saat önce

öğretmenler rapor işini çok kullanıyor. amirinizi tebrik ediyorum


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 19:26

Trollugu birak daha geçen cimere yazdin ya :) şimdi isitip başlığı açmışsın yinr

Memure hanimm, 2 saat önce

Niye tebrik ediyorsun bir arkadaş 6 aydır tek hekim ve heyet olmak üzere sürekli raporlu ama o tebrik ettiğin amir onu göndermiyor

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