2024 yılı Temmuz ayı enflasyon farkı + sözleşme zammı durumu

45 bin maaş alan bir memurun, şu anda 6.099 tl civarı zammı kesinleşti (önümüzdeki 2 ay eksi enflasyon çıkmaz ise). Kalan 2 ayın beklentisini de resim linkine ekledim ama resmi siteye ekleyemedim. Bu işin matematiği bu! Enflasyonu kük göstermiyorum, yeter veya yetmez demiyorum, yorum yapmıyorum.

Sen neyin tartışmasına çekmeye çalışıyorsun beni genç memur meslektaşım. Ya da ben mi seni yanlış anlıyor, hakkına giriyorum. Ulanlı, alolu hitapların yakışıyor mu sana?

Hayır şurda hesabı yapan oluyor, yapamayan oluyor. Paylaşalım da millet bilsin, az çok önünü görsün niyetindeyim ama hakikatten böyle kitabın ortasından konuşulunca niye uğraşıyorum ki diye düşünüyorum.

Bu kesinleşen rakamda iyi veya kötü hiçbir beyanım yok. Matematik bunu veriyor. Sen istesen de bu böyle istemesen de?