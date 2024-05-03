Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 16:58
2024 yılı Temmuz ayı enflasyon farkı + sözleşme zammı durumu

Kıymetli meslektaşlarım;

Geçen ocak ayı için başka bir konuda zam beklentilerini ve kesinleşen oranları yazıyordum. O konuyu hortlatmamak adına bu dönem için bu konuyu açtım.

2024 nisan ayı enflasyonunun açıklanması ile şimdilik yaklaşık 6 bin tl küsür zam kesinleşti gibi. Hesaplamaları içeren görüntüyü linkte paylaştım. Hepinize hayırlı görevler.

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hbakl
Şef
03 Mayıs 2024 16:58

https://hizliresim.com/oxbai14


hbakl
Şef
03 Mayıs 2024 17:02

Resim işini beceremedim arkadaşlar. Sanırım memurlar net forumu resim ve url desteklemiyor.

45.000 TL Alan Memurun Temmuz maaşı

Nisan Enflasyonuna Göre (Enfl.Farkı + Sözl. Zammı)

Alacağı Zam Miktarı

&#8378;&#8206;6.099,85

Temmuz 2024 Maaşı

&#8378;&#8206;51.099,85

Bekl. Oranlarına Göre (Enf. Farkı + Sözl. Zammı)

Alacağı Zam Miktarı

&#8378;&#8206;8.969,71

Temmuz 2024 Maaşı

&#8378;&#8206;53.969,71


gencpolis25
Memur
03 Mayıs 2024 17:03
şuan %13 kesinleşti senin maaşına göre 6 bin olabilir genel konuşma

hbakl
Şef
03 Mayıs 2024 17:06

Tepede 45 bin alan memurun maaşı diyor ama sanırım kopyalayınca karakterler karıştı diye göremediniz. Moderatöre mesaj attım, konu komple silinirse düzgün halini tekrar atacağım.


ey.imikis
Aday Memur
03 Mayıs 2024 17:44

6bin lira zam mı? Siz fakirliğe iyice alıştınız herhalde. Market alışverişi 6bin lira tutuyor zaten. Biz daha ev, araba alacağız, çocuk büyütüp eğlendireceğiz.

Alooooo!!!

Bunlar için ne zaman para ayıracağız?

Kimse kusura bakmasın biz dilenci değiliz. Devlet, memurların ticaret yapmasını yasaklıyor. Buna karşılık en az enflasyon oranında zam yapacağım diyor. Seni enflasyona ezdirmeyeceğim diyor. Üstelik benden gelir vergisi kesiyor.

Dinozorlar evini arabasını aldı, neresi rahat orada çalışayım derdine düştü. Giren yeni memura girdi. Üstelik onlarda zorunlu Polsan da yok. Uyanın lan artık. Heeeeeeyyyyy!!!


hbakl
Şef
03 Mayıs 2024 19:26

45 bin maaş alan bir memurun, şu anda 6.099 tl civarı zammı kesinleşti (önümüzdeki 2 ay eksi enflasyon çıkmaz ise). Kalan 2 ayın beklentisini de resim linkine ekledim ama resmi siteye ekleyemedim. Bu işin matematiği bu! Enflasyonu kük göstermiyorum, yeter veya yetmez demiyorum, yorum yapmıyorum.

Sen neyin tartışmasına çekmeye çalışıyorsun beni genç memur meslektaşım. Ya da ben mi seni yanlış anlıyor, hakkına giriyorum. Ulanlı, alolu hitapların yakışıyor mu sana?

Hayır şurda hesabı yapan oluyor, yapamayan oluyor. Paylaşalım da millet bilsin, az çok önünü görsün niyetindeyim ama hakikatten böyle kitabın ortasından konuşulunca niye uğraşıyorum ki diye düşünüyorum.

Bu kesinleşen rakamda iyi veya kötü hiçbir beyanım yok. Matematik bunu veriyor. Sen istesen de bu böyle istemesen de?

ey.imikis, 2 saat önce

6bin lira zam mı? Siz fakirliğe iyice alıştınız herhalde. Market alışverişi 6bin lira tutuyor zaten. Biz daha ev, araba alacağız, çocuk büyütüp eğlendireceğiz.

Alooooo!!!

Bunlar için ne zaman para ayıracağız?

Kimse kusura bakmasın biz dilenci değiliz. Devlet, memurların ticaret yapmasını yasaklıyor. Buna karşılık en az enflasyon oranında zam yapacağım diyor. Seni enflasyona ezdirmeyeceğim diyor. Üstelik benden gelir vergisi kesiyor.

Dinozorlar evini arabasını aldı, neresi rahat orada çalışayım derdine düştü. Giren yeni memura girdi. Üstelik onlarda zorunlu Polsan da yok. Uyanın lan artık. Heeeeeeyyyyy!!!

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