Temmuz ayı enflasyon farkı ve sözleşme zammı

45 bin maaş alan bir memurun, şu anda 6.099 tl civarı zammı kesinleşti (önümüzdeki 2 ay eksi enflasyon çıkmaz ise). Kalan 2 ayın beklentisini de resim linkine ekledim ama resmi siteye ekleyemedim. Bu işin matematiği bu! Enflasyonu kük göstermiyorum, yeter veya yetmez demiyorum, yorum yapmıyorum.
Sen neyin tartışmasına çekmeye çalışıyorsun beni genç memur meslektaşım. Ya da ben mi seni yanlış anlıyor, hakkına giriyorum. Ulanlı, alolu hitapların yakışıyor mu sana?
Hayır şurda hesabı yapan oluyor, yapamayan oluyor. Paylaşalım da millet bilsin, az çok önünü görsün niyetindeyim ama hakikatten böyle kitabın ortasından konuşulunca niye uğraşıyorum ki diye düşünüyorum.
Bu kesinleşen rakamda iyi veya kötü hiçbir beyanım yok. Matematik bunu veriyor. Sen istesen de bu böyle istemesen de?
45 bin maaş alan bir memurun, şu anda 6.099 tl civarı zammı kesinleşti (önümüzdeki 2 ay eksi enflasyon çıkmaz ise). Kalan 2 ayın beklentisini de resim linkine ekledim ama resmi siteye ekleyemedim. Bu işin matematiği bu! Enflasyonu kük göstermiyorum, yeter veya yetmez demiyorum, yorum yapmıyorum.
Sen neyin tartışmasına çekmeye çalışıyorsun beni genç memur meslektaşım. Ya da ben mi seni yanlış anlıyor, hakkına giriyorum. Ulanlı, alolu hitapların yakışıyor mu sana?
Hayır şurda hesabı yapan oluyor, yapamayan oluyor. Paylaşalım da millet bilsin, az çok önünü görsün niyetindeyim ama hakikatten böyle kitabın ortasından konuşulunca niye uğraşıyorum ki diye düşünüyorum.
Bu kesinleşen rakamda iyi veya kötü hiçbir beyanım yok. Matematik bunu veriyor. Sen istesen de bu böyle istemesen de?
, 9 saat önce
ey.imikis
6bin lira zam mı? Siz fakirliğe iyice alıştınız herhalde. Market alışverişi 6bin lira tutuyor zaten. Biz daha ev, araba alacağız, çocuk büyütüp eğlendireceğiz.
Alooooo!!!
Bunlar için ne zaman para ayıracağız?
Kimse kusura bakmasın biz dilenci değiliz. Devlet, memurların ticaret yapmasını yasaklıyor. Buna karşılık en az enflasyon oranında zam yapacağım diyor. Seni enflasyona ezdirmeyeceğim diyor. Üstelik benden gelir vergisi kesiyor.
Dinozorlar evini arabasını aldı, neresi rahat orada çalışayım derdine düştü. Giren yeni memura girdi. Üstelik onlarda zorunlu Polsan da yok. Uyanın lan artık. Heeeeeeyyyyy!!!