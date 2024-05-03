Sağlıktan ihraç ?

Abisi bunun asaletle alakası yok. Eğer elenmeye sebep bir hastalığın var ve sen bunu saklıyorsan, 10 sene sonra da tespit edilse ihraç olursun.

Ama merak ettiğin şey sağlık sorunun yokken aday memurlukta bir sağlık sorunu yaşarsam ihraç olur muyum ise cevabı hayır.