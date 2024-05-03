Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 17:34
Sağlıktan ihraç ?

Abilerim- ablalarım selamlar saygılar 29.dönemim mesleğe başlayalı 4.5 ay oldu bildiğiniz üzere okulda sağlıkla alakalı sıkıntılı bir durum yoktu hepsinden sağlam alıp mesleğe çok şükür başladım ama merak ettiğim Allah korusun meslekte asalet tasdik olmadan yaşanacak bir sağlık sorununda ne gibi bir işleme maruz kalırız ?


ey.imikis
Aday Memur
03 Mayıs 2024 18:02

Abisi bunun asaletle alakası yok. Eğer elenmeye sebep bir hastalığın var ve sen bunu saklıyorsan, 10 sene sonra da tespit edilse ihraç olursun.

Ama merak ettiğin şey sağlık sorunun yokken aday memurlukta bir sağlık sorunu yaşarsam ihraç olur muyum ise cevabı hayır.


AkaanA
Aday Memur
03 Mayıs 2024 18:17

Orası öyle ama adam nereden bilsin hastalığını onu bulacak kişiler doktorlar :D

ey.imikis, 1 saat önce

Abisi bunun asaletle alakası yok. Eğer elenmeye sebep bir hastalığın var ve sen bunu saklıyorsan, 10 sene sonra da tespit edilse ihraç olursun.

Ama merak ettiğin şey sağlık sorunun yokken aday memurlukta bir sağlık sorunu yaşarsam ihraç olur muyum ise cevabı hayır.


Küçlük
Aday Memur
03 Mayıs 2024 18:38

Abi yok hiçbir şey yok sadece bazı devreler okul sürecinden gelen davalık işleri vardı hakem hastaneye gittiler Ankara'ya da benim de aklıma düştü yoksa saklanan bir şey yok abi

ey.imikis, 1 saat önce

Abisi bunun asaletle alakası yok. Eğer elenmeye sebep bir hastalığın var ve sen bunu saklıyorsan, 10 sene sonra da tespit edilse ihraç olursun.

Ama merak ettiğin şey sağlık sorunun yokken aday memurlukta bir sağlık sorunu yaşarsam ihraç olur muyum ise cevabı hayır.

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