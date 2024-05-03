Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mayıs 2024 17:38
2024 ATAMA

Merhaba arkadaşlar sağlık bakanlığı bu sene tekrar alım yapar mı ? Lisans Sınavından sonra felan tecrübeli olanlar veya bilgisi olanlar bilgilendirirse çok sevinirim herkese iyi forumlar

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