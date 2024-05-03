Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


03 Mayıs 2024 18:09
Selam verip borçlu çıkma

Selam verdiğin erkeğin ona aşık olduğunu düşünmesi ve bunun olmadığını açıklarken daha çok sevildiğini sanması ironisi. Sonuçta bir kısır döngüye girilmesi safsatası:)


bd01
Aday Memur
03 Mayıs 2024 18:32
Selam vermişsin aşık olduğunu sanması normal

rahmib0g
03 Mayıs 2024 18:33
aleykum selam aci biber
Toplam 2 mesaj

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