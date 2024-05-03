Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 18:15
Sosyal medya Şaklabanlari.

Hocalarım son zamanlarda Özellikle öğretmen, polis, asker, doktor, hemşire gibi sosyal medya şarlatanlari fazlasiyla türemiş. Kendi vasfı olmadığı için bazen öğrencileri kullanarak, bazen çocuklar üzerinden drama yaratarak, bazende yardımlar yaparak takipçi kasmaya çalışan şarlatanlar hakkında ne düşünüyorsunuz. ? Gerçekten ülkede memurluk kavramı rezil bir hal almış cidden rahatsız olan yok mu bu durumdan ? Bu şarlatanlarin motivasyonu ezik olmaları mi yoksa mesleki yetersizlik mi ?

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