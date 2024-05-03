Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mayıs 2024 19:35
Mayıs 2024 enflasyon tahmini ve yapılan zamları alalım
ilki benden olsun. şu an zam ile ilgili bir gelişme yok.

shatıf
Memur
03 Mayıs 2024 19:41
:) laf olsun diye başlık açıyorsun da azcık içinde doldur. bu başlık açma işinin ciddi suyu çıktı. birde gelişme yok yazmışsın:) benzine motorine zam ve doğalgaz 100mtküplül indirim bitti. Hiç araştırmadım ama bu ikisini sağır sultan bile duydu:) Lütfen foruma birazcık saygı duyun.

BilgisayarMuhendisX
03 Mayıs 2024 19:43

657 ye tabi kamu mühendisleri ne olacak


kerten.kele
Şef
03 Mayıs 2024 19:48
onlar malumun ilanı hocam ı cebe koyup Mayıs'a ekledik bundan sonraki eklemleri bekleyeceğiz mutlaka gene bir şeylere zam gelecektir. hiçbir şey olmasa bile bir şey olacaktır:))
shatıf, 4 saat önce
:) laf olsun diye başlık açıyorsun da azcık içinde doldur. bu başlık açma işinin ciddi suyu çıktı. birde gelişme yok yazmışsın:) benzine motorine zam ve doğalgaz 100mtküplül indirim bitti. Hiç araştırmadım ama bu ikisini sağır sultan bile duydu:) Lütfen foruma birazcık saygı duyun.

Humbaba.
03 Mayıs 2024 19:49
yüzde 4 çıkar

BilgisayarMuhendisX
03 Mayıs 2024 19:56

657 ye tabi Kamu Mühendisleri ne olacak

Humbaba., 4 saat önce
yüzde 4 çıkar

shatıf
Memur
03 Mayıs 2024 22:47
İstifa edip özele geçebilirsiniz. Ya da sözleşme imzalayabilrisiniz. Güzel maaşlar var. Kamuda bu kadar olur. Cevap aldıgınıza göre lütfen her başlıgın altına yazmayın:) Burdaki 30 40 kişinin size faydası olmaz inanın:)
BilgisayarMuhendisX, 4 saat önce

657 ye tabi kamu mühendisleri ne olacak

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