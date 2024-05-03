Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 20:23
Ücretsiz ızın yarın bitecek. Rapor konusu

Merhaba. Dogum sebebiyle aldıgım ucretsız ızın yarın bitecekti cocugum ateslı havale gecırdıgı ıcın heyet raporu alacaktım pazartesi itibariyle. Cunku cocuga pfapa denilen bir tanı kondu 40 dereceye varan ateslenme yasıyor. Mudur bilgi verdim ama anlamak istemedı bugun ıcın bana gıdıp raporu almam gerektiği soyledı ben de bugun ucretsız ızın ıcın deyim rapor olmaz hocam dedim ama dinlemedi. Ben gıdıp aldım raporu. Saat 3 te beni aradı ılce mem kabul etmiyor raporu olmuyormuş dedı. Pzt gel goreve basla dıyor sonra salı ya da pzt gun ıcınde tekrar rapor al diyor bana. Benim bu rapor çöp mu oldu sımdı? Heyet raporu almıstım


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Mayıs 2024 22:40

Müdürün ya da ilçe müdürlüğünün hastalık raporunu kabul etmeme gibi bir hakları yoktur. Rapordan şüphelenirlerse hakem hastaneye gönderebilirler.


rabia edebiyat
Aday Memur
03 Mayıs 2024 22:47

Şüpheli durum yok hocam, cocugun kullandığı ilaca kadar belirtti Dr. Anne bakımına ihtiyacı vardır ıbaresı düşüldü. Yanlıs anlasılmasın ama hak nedır bilmeyen idareci dolu, neyin nasıl yapılması gerektiğini kendimin ondan daha cok bıldıgını fark ettim bugun. Yazık...

YUSUF YILDIRIM, 40 dk. önce

Müdürün ya da ilçe müdürlüğünün hastalık raporunu kabul etmeme gibi bir hakları yoktur. Rapordan şüphelenirlerse hakem hastaneye gönderebilirler.

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