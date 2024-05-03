KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 21:14
1994 doğumlular mağdur oldu!!
2023 yılında aldığımız Kpss puanını kullanamadık bile ve bu yıl ilan açıp 1995lieri çağırdılar. mağdur olan var mı başka?

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