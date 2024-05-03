1994 doğumlular mağdur oldu!!

2023 yılında aldığımız Kpss puanını kullanamadık bile ve bu yıl ilan açıp 1995lieri çağırdılar. mağdur olan var mı başka?

2023 yılında aldığımız Kpss puanını kullanamadık bile ve bu yıl ilan açıp 1995lieri çağırdılar. mağdur olan var mı başka?