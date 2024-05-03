Öğretmen Yazar ve Şairler varken

Zaman zaman okullara öğrencilerle söyleşi, konferans veya seminer için yazarlar getirilir. Gelenlerin bir kısmı ücretsiz, bir kısmı az, bir kısmı ise biraz abartılı ücretler karşılığında gelir. Bunların bir kısmı dinlenir ve faydalı olur. Bir kısmı ise hayal kırıklığıdır.

Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir sürü öğretmen yazar ve şair var. Milli Eğitim Bakanlığı neden bu öğretmen yazar ve şairleri, bir organizasyon yaparak öğrencilerle buluşturmaz? Ben, bu sayede, õğrenci seviyesine uygun çok güzel faaliyetler yapılabileceğini düşünüyorum.

İl ve ilçe yöneticileri, okul yöneticileri bu mevzu üzerine düşünmelidir.

Her il, kendi çapında çok güzel işler çıkarabilir.

Yazar, şir öğretmenlerle mülakat yapılarak hangi alanlarda katkı yapabilecekleri tespit edilebilir ve gönüllülük esasıyla öğrencilere yönelik programlar yapılabilir. diye düşünüyorum.