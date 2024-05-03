Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 21:16
Öğretmen Yazar ve Şairler varken

Zaman zaman okullara öğrencilerle söyleşi, konferans veya seminer için yazarlar getirilir. Gelenlerin bir kısmı ücretsiz, bir kısmı az, bir kısmı ise biraz abartılı ücretler karşılığında gelir. Bunların bir kısmı dinlenir ve faydalı olur. Bir kısmı ise hayal kırıklığıdır.

Halbuki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan bir sürü öğretmen yazar ve şair var. Milli Eğitim Bakanlığı neden bu öğretmen yazar ve şairleri, bir organizasyon yaparak öğrencilerle buluşturmaz? Ben, bu sayede, õğrenci seviyesine uygun çok güzel faaliyetler yapılabileceğini düşünüyorum.

İl ve ilçe yöneticileri, okul yöneticileri bu mevzu üzerine düşünmelidir.

Her il, kendi çapında çok güzel işler çıkarabilir.

Yazar, şir öğretmenlerle mülakat yapılarak hangi alanlarda katkı yapabilecekleri tespit edilebilir ve gönüllülük esasıyla öğrencilere yönelik programlar yapılabilir. diye düşünüyorum.

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihMotivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?Haziran semineriOrtaöğretim KPSS ve ÖğretmenlikYusuf Tekin 1 Mayıs'ta saat 16.00 da A habere konuk oluyor!Bahçe nöbeti DilekçeRaporun hakem hastaneye gönderilmesiOkulda memur olarak görev alanlarProje Okul Öğretmen atamaları 2024

Sözlük

makarna 1 ters yüz 1 astral seyahat 2 epigenetik 10 Açıkçası diye söze başlayan insan 5 demokrasilerde çare tükenmez 2 kalp çarpıntısı 3 gurur ve kibir 3 The Night Agent 1 Albert Heım 1

Son Haberler

Temel Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladıBakan Tekin'den Ayşegül öğretmen açıklaması: Başka bir okula görevlendirildiBursa'daki trafik kazasında 2 kişi öldü'Sibergöz-36' operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı'Mahzen-35' operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?