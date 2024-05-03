Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Mayıs 2024 21:34
Nereye gidiyoruz

Niye sürekli birbirimizin açığını arıyoruz. Sürekli elestirel bakiyoruz. Neden kimse kimseyi cekemiyor kimsenin mutluluğu ile sevinemiyor üzüntü ile uzulemiyoruz. Biz böyle insanlar değildik . Peki bizi bu hale sürükleyen batı kültürü mu yoksa içimizdeki bencillik mi?

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