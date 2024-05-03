Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 22:02
Proje okuluna atanırsak il dışı tayin için başvurabilir miyiz?

Proje okulunu tercih etsek ve atamamız gerçekleşse haziran ayında il dışı tayin için başvurabilir miyiz? Kılavuzda herhangi bir bilgi yok.

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