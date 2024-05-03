Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 22:10
Müdür yardımcılığı istifa hakkında

Bir okulda dört yıldır kadrolu müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum

Sekiz aylık çocuğumdan ötürü istifa edip daha önce görev yaptığım ilçedeki bir okula öğretmen olarak atanmak istiyorum

Malum 13 Mayıs?ta il içi atamalar olacak

İl içinden önce istifa etsem kabul olur mu, süreç ne kadar vakit alır

İl içinden önce istifa istememin sebebi ise il içi ilişik kesme işlemleri büyük ihtimalle 16 Haziran sonrası olur. O tarihe kalırsa okulum ilk yönetici atamasına açık gösterilmez diye düşünüyorum

Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

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