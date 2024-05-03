Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mayıs 2024 23:30
TMO da teknisyen
TMO da teknisyen olarak çalışma şartları nasıl maaş ne kadar

elektronik49
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 23:47

Uzak dur.calisanlarin çoğu memnun değil.heder olursun ,görevler hiç bitmez


rainrun
Aday Memur
04 Mayıs 2024 00:29
cevap için teşekkürler peki sence üniversite de teknisyenlik mi yok sa tmoda mı.maaslar fark eder mi ne kadardır
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