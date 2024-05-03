Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Mayıs 2024 23:57
8 yılda bir kademe

Merhaba memura her 8 yılını doldurduğunda mı 1 kademe veriliyor yoksa ilk 8 yıl için mi geçerli bu durum bilen varsa Yardımcı olur mu?

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