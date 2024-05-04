Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 00:00
Fazla çalışma ücreti

Bordromuza 3758 lira fazla çalışma ücreti yazılıp gece gündüz sırtımızdan inmiyorlar.Ögretmene uzmanlık başöğretmenlik adı altında iyileştirme yapıldı,sağlıkçılara pandemi sonrası iyileştirme yapıldı.Polisin fazla çalışma ücreti kesinlikle artırılmalı...Konu hakkındaki düşünceleriniz


Sadevatandaş 13
Aday Memur
04 Mayıs 2024 01:02

Bence herşeyden evvel önceliğimiz sendika olmalı diye düşünüyorum

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