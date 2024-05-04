Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 00:48
13 yıllık polisim çok zoruma gidiyor

Meslekte 13 yıl bitti, çoğu devriye ekiplerde geçti, büyükşehirde bagajlarda kalaş olan mahallelerde çalıştım çözüm süreci dahil taşlandığımız en sıkıntılı dönemlerde aktif 12/24 sokaklardaydım, babadan zengin olmadığımız için memur olduk, zaten garibanın ailenin çocuğu olarak memur olduysan kendi dertlerine ailenin dertleri de eklenir isteyene yok diyemezsin vefasızlık yapamazsın, üstüne kendi hayat düzenini sıfır destekle kurarsın borcun üstüne borç eklenir, gelir gideri karşılamaz, borcu borçla kapatmaya başlarsın, ev alamazsın, araba alamazsın, sürekli ben niye bu kadar stres sıkıntı yaşıyorum madem diye kendini yersin, üstüne boşandım yuvam dağıldı, çocukla ortada kaldım, zaten borç çoktu üstüne deprem mahvetti düzenimiz şaştı, yeni ev kurup sıfırdan eşya almak zorunda kaldım, velhasıl değirmen daha fazla dönmedi, sağ olsun Bddk kararlarıyla 100 binin üstüne 12 aydan fazla taksit yapamıyoruz şöyle böyle yapılandırmaların kısalması derken hayatımda ilk defa icralık oldum geçen ay maaşım icra kesintisiyle eksik yatınca öyle zoruma gitti ki hani yanlış anlaşılmasın borcuma kesilen para yapılandırma ile kesilse ayrı bir durum, icralık olmak zoruma gitti, ya arkadaş ben bu devletin Polisiyim, kaç defa tehlike atlattım, ekip arkadaşım bıçaklandı, bacağımdan bir hafta topalladım tazminat bile vermediler canları sağ olsun hep sıkıntılı geçti süreç, stres ona keza, isteyince izin alamadık VS. Yani bize bir kolaylık tanınması çok mu zordu, uzun vadeli bir kolaylık hakkı tanınsa kim ne kaybederdi, icralık Polisler başlığını görünce kendi adıma utanıp meslektaşlarım adına üzülüyorum, böyle olmamalıydı..

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