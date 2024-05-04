KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 00:51
Eğitim ve staj zamanında silah veriliyor mu?

Pomem eğitiminde iken izne çıkıldığında veya staja gidildiğinde silah veriliyor mu?

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