Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Mayıs 2024 00:54
Silah veriliyor mu?

Asem eğitiminde izne çıkıldığında veya staja gidildiğinde silah veriliyor mu?

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