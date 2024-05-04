Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mayıs 2024 01:42
GEÇİCİ GÖREVLİ SORUMLU

Yeter sayıda kadrolu elemana sahip, pdc'si dolu olan bir hastane birimine geçici görev ile gelen personel sorumluluk yapabilir mi.

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