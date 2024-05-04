Hepatit B değerleri

Öncelikle herkese selamlar

Bildiğimiz özere önümüzde ki hafta POMEM parkur sınavı ve ön sağlık muayenesi olacağız. süreç olumlu işlerse sonrasında sözlü mülakat ve Ağustos gibide akedemide eğitimlere başlayacağız.

Ben hepatit b hastasıyım. Ancak değerlerimin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. yönetmelikta şart koşulan HBV DNA değerlerime hiç bakılmamış. 2018de farklı bir şey için verdiğim tahlilde hepatit olduğumu öğrendim orda da hepatit b antijeni(hbsag) ve antikor değerleri var HBV DNA değerleri yok. 2.5 ay önce vitamin değerlerim için tahlil vermiştim alt ast değerlerim çok güzeldi dünde sadece (hbsag) değerlerime baktırdım ama bunu sisteme işletmedim 4200 çıktı. ama bu HBV DNA değil. hbsag değeri. Pazartesi günü randevum var ve HBV DNA değerlerime bakılacak. tanıdığım bir enfeksiyon doktoru alt ast değerlerin düşük yüksek ihtimalle HBV DNA değerlerinde 2000 altı çıkar dedi.

yönetmelikte :

HBsAg pozitif olanlarda inaktif hepatit B enfeksiyonu kararı verilebilmesi için kişinin en az 6 ay süreyle takip edilmesi, bu takiplerde;

- HBV DNA'nın 2000 IU/ml'nin altında saptanması, (Altı aylık süre içerisinde en az 3 ay ara ile en az iki kere HBV DNA'nın ölçülmesi ve bu ölçümlerd e HBV DNA'nın 2000 IU/ml'nin altında saptanması koşulu aranır) ibaresi var.

Bundan benim anladığım 3 ay sonra genel sağlık kontrolleri sırasında HBV DNA değerlerim düşük çıksa dahi son 6 ay içerisinde 2 kez HBV DNA değerlerim ölçülmediği için akedemiyle ilişiğim kesilecek. Doğru mu anlamışım? Bundan sebep pazartesi gününe randevu alıp en azından değerlerimi görüp ağustosa kadar 3 ay içerisinde olumlu tahlil sisteme işletip. aranan 6 ay koşulunun yarısını burada atlatmış olurum. Tabi bu mevzuatı doğru anladıysam geçerli :) konu hakkında burada çok daha tecrüebli üyeler mevcut. yardımcı olabilirseniz şimdiden çok sevinirim.