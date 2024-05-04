Aranma kararı nedeniyle 2024/5 te SMS gelmemesi.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
İl içi tayin kısıtlamalar%90 engelli raporu olan kişi araba kullanabilir mi?Tıbbi Sekreter Maaşı Maaş, Döner Sermaye, Çalışma ŞartlarıMülakata Türkiye 1.si olarak katılan adayı eleyen bakanlık hangisidir?Üniversite hastanesinden istifa süreci.Bilen biri lütfen yardımcı olsunAynı kpss puanı ile ikinci tercih verilir mi?doğum sonrası yıllık izin kullanmaEş durumu tayiniEş durumu
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?