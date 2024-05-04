Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mayıs 2024 02:41
Aranma kararı nedeniyle 2024/5 te SMS gelmemesi.

Merhabalar yeni atandım ve SMS gelmedi. Araştırmam sonucunda aranmam olduğunu öğrendim biri beni tanık yazmış bilgim olmayan bir konuda neyse savcı ya ifade verdim tamam sizlik bir durum yok dedi zaten olayla ilgim yok ve aranma kararı kalktı dedi. Hâlâ bekliyorum sms gelmedi arşiv araştırmam ne zaman sonuçlanır veya iptal mi oldu? Bilgisi olan varsa cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler.

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