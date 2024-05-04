Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Mayıs 2024 03:35
BAĞIMLI MIYIM?

Arkadaşlar bazı sıkıntılarımdan dolayı geceleri uyku tutmadığı için kendime avil ampul puse yapmaya başladım yaklaşık 3 4 aydır artık bir ampul kesmeyince 2 3 derken gecede 10 ampul toplam bir kerede en fazla 4 ampul puse yaptığım oldu şu 3 4 ay icinde 40 50 kutu rahat bitirmisimdir en fazla bir günde 15 ampul yaptigim oldu son günlerde çok taşikardim oluyor 115 120 lerde geziyor Nabiz ellerim titriyor damar yolu açamıyorum hemsireyim belki inanmayanlar olabilir ama yemin ederim doğru.Cok sıkıntım var uyutup herşeyi unutmak istiyorum yoksa beynimin içi kendi kendimi yiyip bitiriyor sürekli uyumak istiyorum ileriye doğru nasıl bir sıkıntı yaratır bu durum bana kullanmadığım zaman yoksunluk hissetmiyorum ama ertesi gün nobetim varsa uyku tutmuyor mecburmus gibi hissediyorum onu yapmadan yatamoyorum geçen 15 tane yaptığım günün ertesi çok göğüs ağrım ve taşikardim oldu sonraki gün duzeldi ilerde nasıl bir sıkıntı yaşarım sizce

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