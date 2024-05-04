Aort kapak ve dilim raporu hakkında

Öncelikle geçmiş olsun. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulup inceleyin, her tanı veya her rahatsızlığın aşamalarına göre dilimler farklılık gösterir.

Yönetmeliğin Kardiyoloji bölümünde muhtemelen aort kapak ile ilgili bir madde vardır, o maddeleri bulup sonrasında yönetmeliği tanıyı koyan doktora götürüp ilgili kısmı gösterip bir fikir danışın.

Dilim raporu içinse bulunduğunuz personel birimine rahatsızlığınızın olduğunu, tanı konduğunu, dilim belirtir rapor almak için sevk edilme talebinde bulunduğunuzu belirtir dilekçe yeterli. Personel birimleri genelde yardımcı olur yahut matbu dilekçe bulunur muhtemelen.

Personel biriminden aldığınız üst yazı ile sevk edildiğiniz hastanenin sağlık kurulu bölümüne başvurup işlemleri tamamlarsınız.