Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 04:14
Aort kapak ve dilim raporu hakkında

sa cümleten 2 yıl kadar önce biküspid aort kapak teşhisi konuldu 13 yıllık memurum aort kökü de ilk öğrendiğime göre 3 mm büyüdü şu an 40 civarı bu durumdan dilim olarak ne alırım bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim


_Özgür Özkan_
Memur
04 Mayıs 2024 07:49

Öncelikle geçmiş olsun. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini bulup inceleyin, her tanı veya her rahatsızlığın aşamalarına göre dilimler farklılık gösterir.

Yönetmeliğin Kardiyoloji bölümünde muhtemelen aort kapak ile ilgili bir madde vardır, o maddeleri bulup sonrasında yönetmeliği tanıyı koyan doktora götürüp ilgili kısmı gösterip bir fikir danışın.

Dilim raporu içinse bulunduğunuz personel birimine rahatsızlığınızın olduğunu, tanı konduğunu, dilim belirtir rapor almak için sevk edilme talebinde bulunduğunuzu belirtir dilekçe yeterli. Personel birimleri genelde yardımcı olur yahut matbu dilekçe bulunur muhtemelen.

Personel biriminden aldığınız üst yazı ile sevk edildiğiniz hastanenin sağlık kurulu bölümüne başvurup işlemleri tamamlarsınız.

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