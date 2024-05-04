dilim hakkında

sa cümleten 2 yıl kadar önce biküspid aort kapak teşhisi konuldu 13 yıllık memurum aort kökü de ilk öğrendiğime göre 3 mm büyüdü şu an 40 civarı bu durumdan dilim olarak ne alırım bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

sa cümleten 2 yıl kadar önce biküspid aort kapak teşhisi konuldu 13 yıllık memurum aort kökü de ilk öğrendiğime göre 3 mm büyüdü şu an 40 civarı bu durumdan dilim olarak ne alırım bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim