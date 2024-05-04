Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Mayıs 2024 06:05
2024 Dhmi Kpss Merkezi Alımı

Selamlar. Önümüzdeki temmuzda merkezi atama var malum. DHMİ alım yapacak mı, yapacaksa hangi alanlarda olacak gibi bilgileri paylaşırsanız memnun oluruz.

Örneğin bu sene Kayseri Havalimanı Yeni Terminal binası açılışı gerçekleşti. Kapasitesi 3 katına çıktı. Oradan yüklü bir alım bekliyorum. Alımlara dair bilgisi olandan mesaj bekliyoruz. Teşekkürler

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