Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 08:07
Bir yıl içinde 20 ceza puanı alıp, ihraç olan var mı?

Arkdaslar bu puanlama sistemi gelmeden önce göreve başlayıp 1 yilda 40 puan doldurup meslekten atılan oldu mu hiç kanunlar aleyhte geriye dönük uygulanmiyor çünkü bu yüzden merak ettim atılan oldu mu diye


altıntaşli
Şef
04 Mayıs 2024 10:27

Olduğunu duymustum. Kanun çıktıktan sonra 40 puanı dolduruyorsan aleyhte uygulaniyor denmez

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