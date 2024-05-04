Disiplin Puanlamasina göre bir yıl içinde 40 puan doldurup meslekten atılan oldu mu??

Arkdaslar bu puanlama sistemi gelmeden önce göreve başlayıp 1 yilda 40 puan doldurup meslekten atılan oldu mu hiç kanunlar aleyhte geriye dönük uygulanmiyor çünkü bu yüzden merak ettim atılan oldu mu diye

Arkdaslar bu puanlama sistemi gelmeden önce göreve başlayıp 1 yilda 40 puan doldurup meslekten atılan oldu mu hiç kanunlar aleyhte geriye dönük uygulanmiyor çünkü bu yüzden merak ettim atılan oldu mu diye