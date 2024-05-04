Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 08:07
Disiplin Puanlamasina göre bir yıl içinde 40 puan doldurup meslekten atılan oldu mu??
Arkdaslar bu puanlama sistemi gelmeden önce göreve başlayıp 1 yilda 40 puan doldurup meslekten atılan oldu mu hiç kanunlar aleyhte geriye dönük uygulanmiyor çünkü bu yüzden merak ettim atılan oldu mu diye

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