Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 08:42
Yeni kurulan mahkemeler hakkında - 3 Mayıs 2024

3 Mayıs 2024 itibariyle yeni mahkemeler kuruldu

Normalde yeni mahkeme kurulursa yada kapatılırsa bunu hsk yayınlıyordu

Bunu bakanlık personel daire başk. duyurdu

Personel daire başı. , hsk ya bunları kurabilirsin diye yetki mi verdi yoksa direk Şuan bu mahkemeler kuruldu mu ?

Direk kurulduysa eğer Şuan imkanı yok bizim adliye 32 mahkemeyi kaldırmaz

Ayrıntılı bilgisi olan var mı


FikiFiki
Memur
04 Mayıs 2024 09:46
yeni mahkeme kurmaya yetkili adalet bakanlığıdır. hsk bununla ilgili görüş ve tavsiye verebilir.

Başkkatip1907
Aday Memur
04 Mayıs 2024 10:52

Hiç iyi olmadı. Zaten fiziki yetersizlik var Ankara Adliyesinde. Kimi mahkemeler 1/3 yetkili. Personel eksikliği var. Mahkeme kurmak sorunları bence çözmüyor. Onun yerine kalemlere ek personel verilse işler daha iyi ilerler. Şimdi bir çok personelin yeri değişecek. Saçma buluyorum.

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