Yeni kurulan mahkemeler hakkında - 3 Mayıs 2024

3 Mayıs 2024 itibariyle yeni mahkemeler kuruldu

Normalde yeni mahkeme kurulursa yada kapatılırsa bunu hsk yayınlıyordu

Bunu bakanlık personel daire başk. duyurdu

Personel daire başı. , hsk ya bunları kurabilirsin diye yetki mi verdi yoksa direk Şuan bu mahkemeler kuruldu mu ?

Direk kurulduysa eğer Şuan imkanı yok bizim adliye 32 mahkemeyi kaldırmaz

Ayrıntılı bilgisi olan var mı