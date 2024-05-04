Özel şartlı ilanlar...

Arkadaşlar malumunuz resmi gazetede ilanlar bir kaç haftaya gelmeye başlayacak? ve yine bildiğimiz gibi çoğunda bir kişiyi işaret eden çok özel şartlar olacak. Bu alanlara karşı idare mahkemesine gitsek bir sonuç alırmıyız. Benzeri durum karar vs varmıdır?

Arkadaşlar malumunuz resmi gazetede ilanlar bir kaç haftaya gelmeye başlayacak? ve yine bildiğimiz gibi çoğunda bir kişiyi işaret eden çok özel şartlar olacak. Bu alanlara karşı idare mahkemesine gitsek bir sonuç alırmıyız. Benzeri durum karar vs varmıdır?