Özel şartlı ilanlar...

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiÖğr. Görevliliğinden MEB?e geçiş hk. Yeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi Grubu2023 Ekim Dönemi Doçentlik başvurusu (asgari-etik-nitelik nedeniyle) olumsuz sonuçlananlarAntalya Bilim Üniversitesi
Sözlük
Son Haberler
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın dosyası bilirkişiye gönderilecekMemurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecekİçişleri'nden tasarruf tedbiri!Komiser yardımcısı 1800 nüfuslu ilçede açtığı spor kursuyla gençlere umut olduTürkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?