Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Mayıs 2024 11:15
Özel şartlı ilanlar...
Arkadaşlar malumunuz resmi gazetede ilanlar bir kaç haftaya gelmeye başlayacak? ve yine bildiğimiz gibi çoğunda bir kişiyi işaret eden çok özel şartlar olacak. Bu alanlara karşı idare mahkemesine gitsek bir sonuç alırmıyız. Benzeri durum karar vs varmıdır?

Makamsızlar
04 Mayıs 2024 11:22
https://www.akademikhukuk.org/akademik-kadro-ilanina-itiraz-ve-dava/#Akademik_Kadro_Ilanina_Itiraz_ve_Iptal_Davasi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik Başvuruları2024 Akademik Kadro İzinleri2024 Mart Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiÖğr. Görevliliğinden MEB?e geçiş hk. Yeni doçentlik kriterleri ve yargı süreciAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi Grubu2023 Ekim Dönemi Doçentlik başvurusu (asgari-etik-nitelik nedeniyle) olumsuz sonuçlananlarAntalya Bilim Üniversitesi

Sözlük

gurur ve kibir 2 sağ gösterip sol vurmak 1 gılgamış 1 Halka Arz 1 munzur 1 Açıkçası diye söze başlayan insan 4 The Night Agent 1 angelopoulos 1 sevgi 2 Albert Heım 1

Son Haberler

35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın dosyası bilirkişiye gönderilecekMemurlar servis yerine toplu taşıma kartıyla işe gidip gelecekİçişleri'nden tasarruf tedbiri!Komiser yardımcısı 1800 nüfuslu ilçede açtığı spor kursuyla gençlere umut olduTürkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?