Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 11:17
Rapor üstüne rapor almak

Herkese iyi günler

Halı saha maçında ayağım kırıldı ve ortopediden 20 gün rapor yazdı uzman hekim 3 hekim imzalı bekar olduğum için rapor süremi memlekette geçirmek için çalıştığım ilden memleketime geldim. Malum ayak kırık ve doktorun söylediği 1 ay alçıda kalacak 20 günlük raporum bitmek üzere idari bürocu raporu tekrar çalıştığım ilden almam gerektiğini söylüyor ama ben dilekçemi belirttiğim gibi memlekette geçireceğim diye verdim kimisi de başlama yapıp rapor almalısın diyor aklımı iyice karıştırdılar

Tecrübeli idari bürocu abilerim varsa yardımcı olurlarsa sevinirim.


Hunter414141
Aday Memur
04 Mayıs 2024 11:27
rapor sureni memleketinde gecirecegine dair bir dilekçe verdin mi? vermediysen calistigin yerden, verdiysen memleketinden alabilirsin. başlama yapmana gerek yok. rapor bittiği baslama yapacağın gün tekrardan hastaneye gideceksin. raporunu uzatacaksin.

Arpaddd
04 Mayıs 2024 11:44

Evet yazımda da belirttiğim gibi rapor süremi memleketimde ailemin yanında geçireceğime dair dilekçemi verdim.

Ben de söylediğiniz gibi aktarıyorum ama anlatamadım bir türlü idari bürocu ile anlaşamadık.

Teşekkür ederim yardımınız için

Hunter414141, 2 saat önce
rapor sureni memleketinde gecirecegine dair bir dilekçe verdin mi? vermediysen calistigin yerden, verdiysen memleketinden alabilirsin. başlama yapmana gerek yok. rapor bittiği baslama yapacağın gün tekrardan hastaneye gideceksin. raporunu uzatacaksin.

adalı-polis
Genel Müdür
04 Mayıs 2024 11:45

Alakası yok. Artık istediğün yerden geçir illa çalıştığın yerden alacaksın. Çünkü rapor üstüne rapor olmuyor, rapor bitimi rapor sisteme sisteme işleniyor. E sen tamam rapor alacaksın ama emniyette diyor ki belki iyileştin e ozaman da raporsuzsun ve il dışındasın. Sağlık genelgesine göre işlem bu şekilde. Yada komserle konuşacan sana 1 günlük izin yazacak yine memlekette rapor alacaksın.

Hunter414141, 2 saat önce
rapor sureni memleketinde gecirecegine dair bir dilekçe verdin mi? vermediysen calistigin yerden, verdiysen memleketinden alabilirsin. başlama yapmana gerek yok. rapor bittiği baslama yapacağın gün tekrardan hastaneye gideceksin. raporunu uzatacaksin.

fng14
Şef
04 Mayıs 2024 11:46

Dostum rapor üstüne rapor alıyorsan alacağın 2. Rapor görev yaptığın yerin mülki sınırları içerisinde olması lazım verdiğin dilekçeye sığınarak memleketinden rapor alamazsın aldığın rapor egm sağlık uygulamaları genelgesi kapsamında usulsüz sayılır

Burada yapılacak durum rapor bitimi senelik izin yazdırıp (birim amiri kabul ederse) izin içerisinde tekrar rapor almak


Memurhaps
Şube Müdürü
04 Mayıs 2024 12:21
Olmazsa ile gel tekrar al devrem. Sorun çıkartırlarsa
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