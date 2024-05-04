Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Mayıs 2024 11:30
Maaş kesintisi iadesi

Değerli meslektaşlarım merhabalar. Fi tarihinde disiplin cezası nedeniyle 10 gün maaş kesintisi uygulandı. İstinaf kararı bozdu. Ancak kararda yasal faiz vb yazmıyor. Bana da fi tarihinde kesilen tutar ödendi. Ancak o tarihten bu güne maaş 6 kattan fazla artmış. Bugünkü 10 gün üzerinden bu tutarı alabilmem mümkün müdür. Kanun genelge vb. prosedür nedir acaba bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi. Tekrar mahkemeye vermek istemiyorum. Bı mahkeme en az 1 yıl, 1 yıl da istinaf sürüyor. Cümleten hayırlı gorevler Allah ayaginiza taş degdirmesin.


Cancan001
Aday Memur
04 Mayıs 2024 11:37

Aynısını yaşadım mahkeme ile tazminat davası açacaksın dediler ben de uğraşmak istemedim

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