Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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04 Mayıs 2024 12:43
Uzman ve başöğretmenlik süresi müjde!

Az önce Diyarbakır da Yusuf Tekin'in ogretmenler odası buluşmasında idik.Kendisine uzman ve başöğretmenliği sordum ;Taslakta,

Uzman için :3+5=8 yıl

Başöğretmenim için ise:16 yıl ve sınav şartı olmadan yasamiz hazır dedi meclisten geçerse ocakta uygulanacak hayirlis olsun şimdiden.


Özgürlükzamanı
04 Mayıs 2024 12:48

Yani şu an ki 20 yılını değilde 16 yılını doldurmuş her uzman ögretmen başögretmen mi olacak


BilgisayarMuhendisX
04 Mayıs 2024 12:50

657 ye tabi Kamu Mühendisleri ne olacak

Özgürlükzamanı, 12 saat önce

Yani şu an ki 20 yılını değilde 16 yılını doldurmuş her uzman ögretmen başögretmen mi olacak


Krblt21
Aday Memur
04 Mayıs 2024 12:53

Hocam şuanki kanunda 10 yıl uzman olma şartı vardı o değişip yerine hizmet süresini dolduran 16 yıllık tüm öğretmenler direk başöğretmen &#128522;

Özgürlükzamanı, 12 saat önce

Yani şu an ki 20 yılını değilde 16 yılını doldurmuş her uzman ögretmen başögretmen mi olacak


Özgürlükzamanı
04 Mayıs 2024 12:55

Eyvallah hocam o zaman burdan 16 yıllık öğretmenlerin Başögretmenliği simdiden hayırlı olsun


savcıı
Şube Müdürü
04 Mayıs 2024 13:20

16 yıl makul bir süre.


Krblt21
Aday Memur
04 Mayıs 2024 13:32

Hepimize hayırlı olsn özellikle bunun için gittim şükür güzel bir sonuç çıktı


Prettypelin
Şef
04 Mayıs 2024 14:11

16 yıl makul bir süre değil, makul olan 10 yıl veya 12 yıl, hangi meslek grubunda kıdem almak için 16 yıl bekleniyor? Kurumların sınav şartlarına bakın 3 yılını dolduran sınava girer

Yıl şartını 10 a düşürüp zor bir sınav yapsınlar ben kendime güveniyorum


Özgürlükzamanı
04 Mayıs 2024 14:15

Bugün ki 3+5 ve 16 yıl durumunu eğitim haber siteleri hala haber yapmaması ilginç


savcıı
Şube Müdürü
04 Mayıs 2024 14:18

Evet nedense hiçbir yerde yazmıyor.basligi açan arkadaştan başka bir duyum ya da bilgi yok


Prettypelin
Şef
04 Mayıs 2024 14:22

Bence arkadaşın uydurması çünkü

Özgürlükzamanı, 10 saat önce

Bugün ki 3+5 ve 16 yıl durumunu eğitim haber siteleri hala haber yapmaması ilginç


Krblt21
Aday Memur
04 Mayıs 2024 14:32

Hocam size cevap vermeyeceğim ama dayanamadım muhtemelen 15 Mayıs'a kadar taslak açıklanacak ve ozaman bu rakamları görünce utanipta benden değil ha kendinize olan sayginizdan dolayı bir özür dilersiniz umarım.Bu arada bakan beye bı zatihi soruyu da ben sordum.Dün arkadaşın okulun da da aynı soru soruldu aynı cevap akşam müdürlerle toplantı da müdürümüz aynı rakamlari söylediğini ifade etti gerisi sizin inanıp inanmama tercihiniz.Bekleyip görürsünüz.

Prettypelin, 10 saat önce

Bence arkadaşın uydurması çünkü


Prettypelin
Şef
04 Mayıs 2024 14:36

Benim inanmamın bir önemi yok, inansam ne olur inanmasam ne olur, internette böyle bir haber yok o nedenle haliyle inandırıcı gelmiyor, ama doğruysa da doğrudur yani bunun neyine utanayım hocam, neyine özür dileyeyim, burda herkesin her yazdığına inanmak zorunda mıyım? İnanmadığım herkesten özür mi diliycem?

Hala inanmıyorum ...

Krblt21, 10 saat önce

Hocam size cevap vermeyeceğim ama dayanamadım muhtemelen 15 Mayıs'a kadar taslak açıklanacak ve ozaman bu rakamları görünce utanipta benden değil ha kendinize olan sayginizdan dolayı bir özür dilersiniz umarım.Bu arada bakan beye bı zatihi soruyu da ben sordum.Dün arkadaşın okulun da da aynı soru soruldu aynı cevap akşam müdürlerle toplantı da müdürümüz aynı rakamlari söylediğini ifade etti gerisi sizin inanıp inanmama tercihiniz.Bekleyip görürsünüz.


Hattap Arslan
Aday Memur
04 Mayıs 2024 15:13

Hocam inanmamak da özgürsünüz tâbi. Habere inanmıyorum da diyebilirsiniz ama arkadaşın uydurması demeniz hoş olmamış.

Prettypelin, 10 saat önce

Benim inanmamın bir önemi yok, inansam ne olur inanmasam ne olur, internette böyle bir haber yok o nedenle haliyle inandırıcı gelmiyor, ama doğruysa da doğrudur yani bunun neyine utanayım hocam, neyine özür dileyeyim, burda herkesin her yazdığına inanmak zorunda mıyım? İnanmadığım herkesten özür mi diliycem?

Hala inanmıyorum ...


savcıı
Şube Müdürü
04 Mayıs 2024 15:33

Internetteki kamu haber sitelerinin çoğu masa basi uydurma haberdir.siz haber muhabirlerinin bu zamanda haber kovaladigini mi sanıyorsunuz.bu arkadaşın birebir soru sorup cevap alması daha doğru gibi geldi bana.


Prettypelin
Şef
04 Mayıs 2024 15:36

Sevgili arkadaşlar çok uzatmayacağım, bakanlık basın açıklaması yapmadan, basın bülteni yayınlamadan hiç kimse sorduğu soruyu ve aldığı cevabı bu şekilde buraya yazmaz, evet tam olarak uyduruyor, nokta


Özgürlükzamanı
04 Mayıs 2024 16:16

Ben şahsen hocama inanıyorum olmayan bişeyi ne diye buraya yazsın

Krblt21, 10 saat önce

Hocam size cevap vermeyeceğim ama dayanamadım muhtemelen 15 Mayıs'a kadar taslak açıklanacak ve ozaman bu rakamları görünce utanipta benden değil ha kendinize olan sayginizdan dolayı bir özür dilersiniz umarım.Bu arada bakan beye bı zatihi soruyu da ben sordum.Dün arkadaşın okulun da da aynı soru soruldu aynı cevap akşam müdürlerle toplantı da müdürümüz aynı rakamlari söylediğini ifade etti gerisi sizin inanıp inanmama tercihiniz.Bekleyip görürsünüz.


maresca0
Aday Memur
04 Mayıs 2024 16:25

ilk defa doğru konuştuğunu görüyorum

Prettypelin, 9 saat önce

Sevgili arkadaşlar çok uzatmayacağım, bakanlık basın açıklaması yapmadan, basın bülteni yayınlamadan hiç kimse sorduğu soruyu ve aldığı cevabı bu şekilde buraya yazmaz, evet tam olarak uyduruyor, nokta


dijit
Aday Memur
04 Mayıs 2024 17:03

Hocam peki yüksek lisans ve doktoranin bu sürelere etkisi olacak mı?

Krblt21, 11 saat önce

Hepimize hayırlı olsn özellikle bunun için gittim şükür güzel bir sonuç çıktı


NikimNik48
Aday Memur
04 Mayıs 2024 22:45

Yani öğretmenler odasında konuşulan yerel olsun ulusal olsun hiçbir medyaya düşmedi ve sızmadı öyle mi ! Vebal almazsın inşallah


BilgisayarMuhendisX
04 Mayıs 2024 22:51

657 ye tabi Kamu Mühendisleri ne olacak

Krblt21, 10 saat önce

Hocam size cevap vermeyeceğim ama dayanamadım muhtemelen 15 Mayıs'a kadar taslak açıklanacak ve ozaman bu rakamları görünce utanipta benden değil ha kendinize olan sayginizdan dolayı bir özür dilersiniz umarım.Bu arada bakan beye bı zatihi soruyu da ben sordum.Dün arkadaşın okulun da da aynı soru soruldu aynı cevap akşam müdürlerle toplantı da müdürümüz aynı rakamlari söylediğini ifade etti gerisi sizin inanıp inanmama tercihiniz.Bekleyip görürsünüz.

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