Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Mayıs 2024 12:43
Uzman ve başöğretmenlik süresi mujdeeee!

Az önce Diyarbakır da Yusuf Tekin'in ogretmenler odası buluşmasında idik.Kendisine uzman ve başöğretmenliği sordum ;Taslakta,

Uzman için :3+5=8 yıl

Başöğretmenim için ise:16 yıl ve sınav şartı olmadan yasamiz hazır dedi meclisten geçerse ocakta uygulanacak hayirlis olsun şimdiden.


Özgürlükzamanı
04 Mayıs 2024 12:48

Yani şu an ki 20 yılını değilde 16 yılını doldurmuş her uzman ögretmen başögretmen mi olacak


BilgisayarMuhendisX
04 Mayıs 2024 12:50

657 ye tabi Kamu Mühendisleri ne olacak

Özgürlükzamanı, 26 dk. önce

Yani şu an ki 20 yılını değilde 16 yılını doldurmuş her uzman ögretmen başögretmen mi olacak


Krblt21
Aday Memur
04 Mayıs 2024 12:53

Hocam şuanki kanunda 10 yıl uzman olma şartı vardı o değişip yerine hizmet süresini dolduran 16 yıllık tüm öğretmenler direk başöğretmen &#128522;

Özgürlükzamanı, 26 dk. önce

Yani şu an ki 20 yılını değilde 16 yılını doldurmuş her uzman ögretmen başögretmen mi olacak


Özgürlükzamanı
04 Mayıs 2024 12:55

Eyvallah hocam o zaman burdan 16 yıllık öğretmenlerin Başögretmenliği simdiden hayırlı olsun

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